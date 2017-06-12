حل النجم الشاب أحمد فلوكس، ضيفًا مساء أمس على برنامج “رئيس تحرير نفسى”، الذى تقدمه غدير حسان وفادى إبراهيم، على الراديو 9090، طول شهر رمضان. البرنامج تدور فكرته حول الصحافة، ويتخيل الضيف أنه رئيس تحرير صحيفة أو مجلة، وأكد فلوكس أنه لو تم تحقيق هذا الحلم، فأنه يتمنى أن يكون رئيس تحرير صحيفة ورقية.

وأضاف”الورقى الأهم طوال الوقت، وهو ما تربينا عليه، لكن المواقع مهمة بالطبع”. وأوضح أنه لايغضب من الصحفيين الذين يأخذون أخبار فنية من صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: “حقه، طالما أنا كاتباها فى صفحتى، يبقى حقه”،

كما أكد علاقة الفنان بالصحافة مثل علاقة “القط والفار” اما أكثر ما اغضبه وبشدة فكان تداول احد الاخبار انه اثناء زيارتى لابنى فى الامارات حدثت مشادة بينى وبين ام ابنى ، لدرجة انها طارتنى فى الشارع “بالشبشب” حيث أغضبنى جدا هذا الخبر، لدرجة ان ام ابنى كانت تريد مقاضاة المواقع التى نشرت هذا الخبر كما أكد ان انشغاله الشديد بمسلسل “الاب الروحي” سبب اعتذاره عن المشاركة فى مسلسلات رمضان لانشغالنا الشديد فى التصوير، وفيما يتعلق بمتابعاتة لمسلسلات رمضان، أكد انه يتابع مسلسل “خلصانة بشياكة” لانه كوميديه خفيفة ،ومسلسل “عفاريت عدالى علام” رائع.