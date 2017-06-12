

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “فورين بوليسي” البريطانية اليوم الإثنين، أن الخطوط الجوية القطرية قد تواجه مشاكل كبيرة إثر الحصار المفروض على قطر من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن نظرا لتمويل قطر للجماعات الإرهابية.

وأشار الموقع إلى أن الخطوط الجوية القطرية كانت الأسرع نموا في الخليج، ولكن الآن، تحولت الأمور في أعقاب الحصار غير المسبوق من قبل جيرانها.

كانت قد أغلقت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مكاتب الخطوط الجوية القطرية وحجبت موقعها الإلكتروني.

وكانت النتيجة انهيار الحجوزات الخاصة بالخطوط الجوية القطرية، حيث اضطرت الشركة القطرية إلى اتخاذ طرق جوية مختلفة بعد منعها من المرور بالمجال الجوي السعودي والإماراتي والبحريني، وهو الأمر الذي سيكلف الشركة القطرية العديد من التكاليف المالية التي ستؤثر علي أرباح الشركة بنسبة كبيرة.

وأشار الموقع، إلى أن خبراء واستشاريي الطيران ليسوا متفائلين حول مستقبل الشركة القطرية في ظل الأزمة القطرية. وقال جون ستريكلاند، مستشار الطيران في لندن: “كل يوم يستمر هذا الوضع، تعاني الخطوط الجوية القطرية”.

وأضاف أنه بينما يستعد سكان الخليج للهروب من حرارة الصيف في نهاية شهر رمضان المبارك، فإنه من المتوقع أن تعاني الشركة أكثر من ذلك.

وشدد الموقع على أن الأهم من ذلك أن الخطاب الدبلوماسي يهدد خطط التوسع للشركة القطرية.