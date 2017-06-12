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خامنئي: أمريكا هي من أنشأ "داعش"
المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية - آية الله علي خامنئي

خامنئي: أمريكا هي من أنشأ "داعش"

2017-06-12 22:08:56
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قال علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أنشأ تنظيم داعش الارهابي.

واتهم خامنئي واشنطن بالمسئولية عن الاضطرابات في الشرق الأوسط.

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