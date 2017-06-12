أمير الكويت: لن أبخل بصحتي في سبيل لم الشمل الخليجي2017-06-12 21:59:11
أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أنه لن يبخل بصحته في سبيل إعادة اللحمة الخليجية، في ضوء الأزمة التي نشبت بين قطر من جهة والسعودية ودول أخرى من جهة ثانية.
وقال الأمير، وفق وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الإثنين: “أي إرهاق وأي جهود مهما كانت صعبة تهون أمام إعادة اللحمة الخليجية وإزالة الخلافات”.
وأضاف أن التقريب بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإزالة الخلافات بينهم “واجب لا استطيع التخلي عنه”، متابعا “صعب علينا نحن الجيل الذي بنينا مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاما أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”.
وأوضح قائلا: “أنا شخصيا عايشت اللبنة الأولى لبناء هذا المجلس منذ نحو أربعة عقود ولذا ليس سهلا على من هو مثلي عندما يكون حاكما أن يقف صامتا دون أن يفعل كل ما باستطاعته للتقريب بين الأشقاء وهذا واجب لا أستطيع التخلي عنه”.
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