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حاتم زكريا: ليس لدينا علم باعتصام الصحفيين ضد اتفاقية تيران وصنافير
الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، حاتم زكريا

حاتم زكريا: ليس لدينا علم باعتصام الصحفيين ضد اتفاقية تيران وصنافير

2017-06-12 21:56:22


قال حاتم زكريا، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه لا يعلم بأمر الاعتصام الذي دعا إليه عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مساء غد الثلاثاء، لوقف تمرير اتفاقية تيران وصنافير التي تناقشها اللجنة التشريعية بمجلس النواب حاليًا، وإن أحدًا لم يتقدم بطلب بشأن الاعتصام.

وأشار الأمين العام في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن هناك تقاليد نقابية على الجميع احترامها، وأن هناك تعمدًا من بعض أعضاء الجمعية العمومية بتجاهل مجلس النقابة، ويصرون على تنظيم فعاليات داخل مقر النقابة دون إخطار المجلس.

وعن التخوفات حول منع دخول الصحفيين إلى الاعتصام، قال «زكريا» لا أحد يستطيع منع عضو جمعية عمومية من دخول النقابة.

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