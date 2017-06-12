حاتم زكريا: ليس لدينا علم باعتصام الصحفيين ضد اتفاقية تيران وصنافير2017-06-12 21:56:22
قال حاتم زكريا، الأمين العام لنقابة الصحفيين، إنه لا يعلم بأمر الاعتصام الذي دعا إليه عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مساء غد الثلاثاء، لوقف تمرير اتفاقية تيران وصنافير التي تناقشها اللجنة التشريعية بمجلس النواب حاليًا، وإن أحدًا لم يتقدم بطلب بشأن الاعتصام.
وأشار الأمين العام في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن هناك تقاليد نقابية على الجميع احترامها، وأن هناك تعمدًا من بعض أعضاء الجمعية العمومية بتجاهل مجلس النقابة، ويصرون على تنظيم فعاليات داخل مقر النقابة دون إخطار المجلس.
وعن التخوفات حول منع دخول الصحفيين إلى الاعتصام، قال «زكريا» لا أحد يستطيع منع عضو جمعية عمومية من دخول النقابة.
-
نص كلمة الرئيس السيسي في القمة «الألمانية الأفريقية»
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمتنانه لدعوة مصر، من قِبَل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، للمشاركة فى هذا الحدث الخاص الذي يبرز الأولوية التي تعطيها ألمانيا ...Mon, 12 Jun 2017 14:41:12 GMT
-
ميدو: «الفراعنة» لعبوا أسوأ مبارياتهم في عهد كوبر
علق أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لوادى دجلة، على هزيمة منتخب مصر أمام تونس بهدف، بأنها الأسوأ فى عهد الفراعنة تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر. وخسر منتخب مصر أمام ...Mon, 12 Jun 2017 06:58:53 GMT
-
زوجة برلماني تطلب الخلع بسبب "تيران وصنافير"
تقدمت زوجة برلماني شهير بدعوى أمام محكمة الأسرة لخلع زوجها متهمًا إياه بخيانة وطنه لموافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة ...Mon, 12 Jun 2017 19:29:08 GMT
-
ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطر
أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، حسب ما نقله اليوم الإثنين بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربية. ...Mon, 12 Jun 2017 19:00:40 GMT
-
مي عمر: أتمنى تجسيد شخصية فاتن حمامة
أعربت الفنانة مي عمر، عن سعادتها لظهورها في رمضان الحالي بعملين مع الفنان عادل إمام في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، و”ريح المدام” مع أحمد فهمي وأكرم حسني. وقالت مي ...Mon, 12 Jun 2017 18:34:23 GMT
-
شركة "كوسكو" الصينية للملاحة البحرية تعلق خدمات الشحن إلى قطر
علقت شركة “كوسكو” الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى “غموض الوضع” بعد أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وأبلغت شركة “كوسكو” ...Mon, 12 Jun 2017 06:14:47 GMT
-
ترامب: سنعرض استراتيجية مكافحة تنظيم داعش خلال الأسبوعين القادمينMon, 12 Jun 2017 18:32:12 GMT
-
جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة مصر وعدد من محطات مترو الانفاق
قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء اليوم الاثنين بجولة مفاجئة لمحطة رمسيس للقطارات، لمتابعة انتظام سير حركة القطارات وخاصةً قطارات الوجه القبلي التي تشهد ...Mon, 12 Jun 2017 18:01:59 GMT
-
أندرو سيلفا يخضع للفحص الطبي في ميلان
أصبح نادي ميلان على بعد خطوة من ضم الشاب أندرو سيلفا 22 عاما من صفوف نادي بورتو البرتغالي لتدعيم صفوفه الهجومية. وتوصل ميلان لاتفاق مع اللاعب، ويقترب من الظفر بخدمات ...Mon, 12 Jun 2017 07:46:41 GMT