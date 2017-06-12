إيران تتأهل رسميا إلى كأس العالم 2018 عقب الفوز أمام أوزبكستان2017-06-12 21:38:08
صعد رسميا منتخب إيران إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018، وذلك عقب فوزه بثنائية دون رد أمام منتخب أوزبكستان، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آزادي ضمن الجولة الثامنة من المجموعة الأولى بقارة آسيا.
افتتح التسجيل لصالح منتخب إيران بالهدف الأول اللاعب سردار ازمون في الدقيقة 23، وأضاف الهدف الثاني اللاعب مهدي طارمي في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
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