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اعتماد 697 ألف جنيه قيمة قروض لشباب الخريجين في الدقهلية
محافظ الدقهلية احمد الشعراوي - أحمد الشعراوي

اعتماد 697 ألف جنيه قيمة قروض لشباب الخريجين في الدقهلية

2017-06-12 21:33:47
محيط: أ. ش. أ

اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الاثنين، المذكرة المقدمة من مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة زينب الإمشاطي لصرف الدفعة رقم 104 من قروض الجهاز بإجمالي قيمة 697 ألف جنيه.

وقال المحافظ - في بيان له - إن إجمالي القروض المنصرفة حتى اليوم بلغ 59 مليونا و338 ألف جنيه، استفاد منها 9 آلاف و697 شابا من الجنسين منهم: 4 آلاف و738 من الذكور و4 آلاف و959 من الإناث.

وأشار إلى أنه تم صرف الدفعة 104 عن شهر مايو الماضي من قروض جهاز شباب الخريجين لدعم المشروعات الصغيرة لـ58 مستفيدا، منهم 22 من الذكور و36 من الإناث، وبمبالغ إجمالها 697 ألف جنيه موزعة على 17 وحدة محلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتيسير الإجراءات على الشباب في الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة، كما أكد أهمية تسهيل إجراءات الحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة، وتوفير الحياة الكريمة للشباب.. مشيرا إلى أهمية التسويق الجيد للقروض بكافة المصالح الحكومية، وأهمية حرص الشباب على الاستفادة العظمى من القروض وحسن توظيفها.

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