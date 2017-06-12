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زوجة برلماني تطلب الخلع بسبب "تيران وصنافير"
تيران وصنافير‎

زوجة برلماني تطلب الخلع بسبب "تيران وصنافير"

2017-06-12 21:19:14


تقدمت زوجة برلماني شهير بدعوى أمام محكمة الأسرة لخلع زوجها متهمًا إياه بخيانة وطنه لموافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية “تيران وصنافير”، والتي بموجبها تنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وقال المحامي على طه، اليوم الإثنين، على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: إن سيدة ذهبت إلى مكتبه اليوم لطلب رفع دعوى خلع ضد زوجها النائب بسبب خيانته لوطنه وتفريط في جزيرتي تيران وصنافير المصريتان”.
وكتب، “لقد قبلت الدعوى على الرغم من أنني لا أعمل بدعاوى الأحوال الشخصية لكني قبلتها تطوعًا ودون أتعاب محاماة ومستعد لمثلها دون أتعاب فمن حق كل سيدة أن تعيش مع رجل تحترمه وعند فقد الاحترام استحالت الحياة فعار الخيانة للوطن سبب كافٍ للخلع”.
وأشار المحامي إلى أنه سوف يقبل أي دعاوى خلع من سيدات مصر ضد أزواجهم المفرطين في “تيران وصنافير” دون أي مقابل مادي.

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