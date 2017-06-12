تمكن الجيش الليبي، التابع لمجلس النواب المنتخب، اليوم الإثنين، من السيطرة على مقر ميليشيا درع ليبيا بمنطقة سوق الحوت شمالي بنغازي.

وقال مصدر عسكري، لم يتم تسميته: “إن عناصر من الكتيبة 240 قامت صباح، اليوم الإثنين، بعملية نوعية في محور سوق الحوت تمكنت خلالها من السيطرة على مقر درع ليبيا الذي يعد أهم تمركز للجماعات الإرهابية في المنطقة، بحسب موقع “بوابة الوسط” الإخبارية” .

وبحسب المصدر، فقد قضى خلال العملية جندي وجرح عدد آخر بينهم معاون آمر محور سوق الحوت الملازم عبد الحكيم الذوي.

ويشار إلى أن سلاح الجو الليبي كثف على مدى الأيام الماضية قصفه على منطقتي الصابري وسوق الحوت آخر معقلين للجماعات الإرهابية في بنغازي.

ويشن الجيش الليبي منذ منتصف 2014 عملية الكرامة لتطهير بنغازي من التنظيمات الإرهابية.