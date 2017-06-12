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رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستقبل أحمد أبوالغيط‎
مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الاسبق

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستقبل أحمد أبوالغيط‎

2017-06-12 21:28:39
محيط: أ. ش. أ

استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الاثنين، أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بمقر المجلس في ماسبيرو.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن اللقاء كان وديا، وتم التطرق إلى العديد من القضايا.

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