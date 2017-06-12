استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الاثنين، أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بمقر المجلس في ماسبيرو.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن اللقاء كان وديا، وتم التطرق إلى العديد من القضايا.