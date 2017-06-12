 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 10:48 مساءً
روابط سريعة
السعودىة تمنع استيراد وبيع أجهزة "بى إن سبورت"
بي إن سبورت

السعودىة تمنع استيراد وبيع أجهزة "بى إن سبورت"

2017-06-12 21:14:21
متابعات

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، أن الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع السعودية، أصدرت قراًرا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات “بي إن سبورت”، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامى الخاص بذلك.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع وفق لبيانها: “حرصا على حقوق المواطنين والمقيمين، بأن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار لحين انتهائها”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3