كشفت صحيفة الشرق الأوسط، أن الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع السعودية، أصدرت قراًرا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات “بي إن سبورت”، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها بسبب عدم حصول القنوات على الترخيص الإعلامى الخاص بذلك.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع وفق لبيانها: “حرصا على حقوق المواطنين والمقيمين، بأن الاشتراكات الحالية لن تتأثر بهذا القرار لحين انتهائها”.