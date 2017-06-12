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محكمة استئناف أمريكية تؤيد رفض حظر السفر المُعدَل الذي أصدره ترامب
محكمة امريكية

محكمة استئناف أمريكية تؤيد رفض حظر السفر المُعدَل الذي أصدره ترامب

2017-06-12 20:59:54
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أيدت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الاثنين، قرارا قضائيا سابقا برفض حظر السفر المُعدَل الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت ذلك هيئة الإذاعة البريطانية الـ “بي بي سي”، مشيرة إلى أن محكمة أمريكية كانت قد أصدرت أمرا قضائيا خلُصت فيه إلى أن هذا الحظر إجراء تمييزي بعد صدور اعتراض من ولاية هاواي.

وكان قرار الحظر يشمل مواطني إيران وليبيا وسوريا والسودان والصومال واليمن.. كما دعا القرار حينها إلى فرض حظر لمدة 120 يوما على دخول اللاجئين من أية دولة.

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