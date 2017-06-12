 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 09:08 مساءً
روابط سريعة
رمضان عبد المعز: النميمة طعمها حلو ومحببة للنفس
رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: النميمة طعمها حلو ومحببة للنفس

2017-06-12 20:52:20

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن الجزاء من جنس العمل، لافتًا إلى أن من ينصر الله على نفسه وشهواته ينصره، ويثبت أقدامهم، ومن يعفو عن الناس، يعفو الله عنه.

وأوضح «عبدالمعز»، خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، أن رمضان شهر الانتصارات ففيه ينتصر الإنسان وينصر الله على نفسه وملذاته، بالتغلب على شهوات النفس، والابتعاد عن الغيبة النميمة والحقد والحسد وصون السمع البصر عن كل ما حرم الله، فينصره الله تعالى على أعدائه، قائلًا: “احذروا النميمة طعمها حلو ومحببة للنفس، حيث إنها من الشهوات، التي حُفت بها النار”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3