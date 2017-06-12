قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن الجزاء من جنس العمل، لافتًا إلى أن من ينصر الله على نفسه وشهواته ينصره، ويثبت أقدامهم، ومن يعفو عن الناس، يعفو الله عنه.

وأوضح «عبدالمعز»، خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، أن رمضان شهر الانتصارات ففيه ينتصر الإنسان وينصر الله على نفسه وملذاته، بالتغلب على شهوات النفس، والابتعاد عن الغيبة النميمة والحقد والحسد وصون السمع البصر عن كل ما حرم الله، فينصره الله تعالى على أعدائه، قائلًا: “احذروا النميمة طعمها حلو ومحببة للنفس، حيث إنها من الشهوات، التي حُفت بها النار”.