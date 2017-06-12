إشادات بتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي عن التعاون مع مصر2017-06-12 20:48:47
ثمن محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي تصريحات السفير إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر التي أكد فيها أن الاتحاد سيواصل دعم مصر وتنميتها الاقتصادية وبناء الأمن والاستقرار والرفاهية وتأكيده بأنه يوجد حاليا 250 برنامجا يقوم بهم الاتحاد الأوروبي بمصر بقيمة منح تبلغ 1 مليار و300 مليون يورو.
وأكد “ابو العينين” في بيان أصدره اليوم أن تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة بان مصر تعد شريكا مهما ودولة مهمة بالنسبة إلى أوروبا، وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجارى وأكبر مستثمر بمصر وأكبر مانح لمصر هو دليل قاطع على أهمية الدور الرائد والمحوري الذي تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الدولية والاقليمية بصفة عامة وتجاه القضايا التي تهم الدول الأوروبية بصفة خاصة.
كما ثمن أبو العينين تصريحات السفير سوركوس التي أكد فيها دعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الخاص بمصر لخلق وظائف ولإسهامه في التنمية الاقتصادية وتأكيده وجود اتصالات سياسية قوية مع مصر، وأنه تم التوصل إلى اتفاقية للسنوات الثلاث القادمة هي أولويات الشراكة والتي تغطى القطاعات الأساسية في البنية التحتية والتجارة والتعليم والصحة والطاقة وغيرها، وهذه الوثيقة السياسية ستساعد في تنفيذ المشروعات وتقديم منح لدعم الاقتصاد المصري.
واكد أبو العينين أن مجلس الأعمال المصري الأوروبي سوف يعقد اجتماع موسع عقب إجازة عيد الفطر المبارك ويدعو السفير سوركوس لحضورها لبحث آفاق التعاون المصري الأوروبي في مختلف المجالات ووضع إستراتيجية مستقبلية لدفع مجالات التعاون والعمل المشترك المصري الأوروبي.
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