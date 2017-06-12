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الأمطار تتسبب في خسائر قيمتها 2.7 مليار دولار في الصين
امطار غزيرة في الصين

الأمطار تتسبب في خسائر قيمتها 2.7 مليار دولار في الصين

2017-06-12 21:00:43

تسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة على معظم اجزء المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية في الصين منذ يوم الجمعة الماضية في خسائر مادية قدرت قيمتها بنحو 18.3 مليار يوان (2.7 مليار دولار أمريكي) فضلا عن أضرار بالممتلكات لـ40 ألف شخص في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي البلاد.

ووفقا لما أفادت به السلطات المحلية اجتاحت الأمطار الغزيرة 142 بلدة وأراض زراعية لتسفر عن تهدم عدد من المنازل وتشريد 295 شخصا.

وقال جهاز الشئون المدنية المحلية فى قويتشو فى بيان نشر اليوم الاثنين إنه تم إرسال فرق لتقييم الأوضاع كما تم إرسال مواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة.

ويقول المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إن المناطق التي اجتاحتها العواصف والأمطار خلال الأيام القليلة الماضية تضمنت مقاطعات قوانغدونغ وتشجيانغ وجيانغشي وهوبي إضافة إلى قويتشو.

ودعا المركز السلطات المعنية فى المقاطعات الجنوبية والشرقية للبلاد للتأهب واتخاذ إجراءات الطوارئ للوقاية ضد الكوارث الجيولوجية المحتملة، استعدادا لاستقبال إعصار ميربوك القادم من بحر الصين الجنوبي، والذي سيحط على اليابسة فى مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين مساء اليوم.

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