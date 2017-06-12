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السكة الحديد: تأخير 3 قطارات علي خط القاهرة السد العالي
قطار ـ قطارات‎

السكة الحديد: تأخير 3 قطارات علي خط القاهرة السد العالي

2017-06-12 20:43:00


أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار رقم ٩٧٢ المتجه من القاهرة إلى أسيوط قام بعض الباعة الجائلين بشد فرملة الطوارئ لمعظم عربات القطار لإيقافه في أماكن غير مقرر الوقوف به في المسافة ما بين بولاق الدكرور والجيزة.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنه نتيجة قيام بعض الباعة بالعبث بأجهزة فرامل الطوارئ الموجودة داخل عربات القطار لاستعمالها في حالة الطوارئ فقط للمحافظة على أمن وسلامة الركاب في حالة الطوارئ مما تسبب في تأخير عدد 3 قطارات بمتوسط 25 دقيقة على خط القاهرة السد العالي.
وتناشد الهيئة عدم العبث بأجهزة الطوارئ الموجودة داخل القطارات والمخصصة لاستخدام الطوارئ فقط حرصًا على أمن وسلامة جمهور المسافرين من الركاب وعدم تعطيل حركة مسير القطارات.

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