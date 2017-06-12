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الجيش الليبي: قطر تدعم الجماعات الإرهابية
الجيش الليبي ـ ليبيا

الجيش الليبي: قطر تدعم الجماعات الإرهابية

2017-06-12 20:49:45
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قال رئيس أركان الجيش الليبي: إن رئيس الأركان القطري كان يتحرك مع قيادات جماعة الإخوان في مختلف أنحاء ليبيا، وأن ضابط قطري أبلغ رئيس المجلس الانتقالي بعدم تزويد الجيش بالأسلحة.

وأضاف رئيس أركان الجيش الليبي، خلال تصريحات أذاعتها فضائية “سكاى نيوز عربية”، اليوم الإثنين، أن لدى الجيش الليبي أسماء شخصيات وشركات تدعمها قطر تحاول تفتيت النسيج الليبي، وأن قطر تدعم كل الجماعات الإرهابية في ليبيا، متهمًا قطر بالتورط في اغتيال اللواء الليبي عبدالفتاح يونس بعد رفضه الوجود القطري.

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