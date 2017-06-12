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الجامعة العربية تعرب عن حزنها لوفاة مسؤول سابق في الأمم المتحدة
مبنى جامعة الدول العربية

الجامعة العربية تعرب عن حزنها لوفاة مسؤول سابق في الأمم المتحدة

2017-06-12 20:43:59
محيط: أ. ش. أ

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الدكتور باباتوندي أوسيتميهين نائب الأمين العام للأمم المتحدة – الأمين التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال بيان صحفي صدر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم الاثنين إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتقدم بخالص التعازي إلى الأمم المتحدة وخاصة موظفي صندوق الأمم المتحدة للسكان، وإلى عائلة الفقيد، كما أنها تشيد بجهوده واهتمامه الكبيرين بالمنطقة العربية وأن وفاته مثلت خسارة كبيرة لفقدان أحد رموز تعزيز حقوق السكان في العالم، لاسيما النساء والشباب والفتيات في المنطقة العربية.

ودعت الجامعة في بيانها إلى مواصلة رؤية الدكتور باباتوندي أوسيتميهين فى صون حقوق وكرامة الجميع وتعزيز الجهود الدولية والعربية في تحقيق خطة التنمية 2030.

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