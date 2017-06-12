أكدت كريستينا كالوجيرو الحاكمة الإقليمية لجزيرة ليسبوس اليونانية التي ضربها زلزال اليوم إن الجيش يقدم مساعدات للسكان الذين تركوا منازلهم جراء الزلزال.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الاثنين عن كالوجيرو قولها “نستخدم كل الموارد المتاحة لدينا لمساعدة الأشخاص جنوبي ليسبوس”، مضيفة أن المعلومات التي لدينا تفيد بوقوع 10 إصابات.

وأشارت إلى أن الجيش يقدم المساعدة أيضا وسيوفر خيام للأشخاص الذين غادوروا منازلهم وأنهم يستطيعون البقاء في المنشآت الرياضية.

وتضررت عشرات المنازل فى جزيرة ليسبوس بعد وقوع الزلزال، فيما لحق بقرية “فيرسا” الجنوبية الضرر الأسوء حيث أصيب ما لا يقل عن 10 اشخاص، وعلقت سيدة في أحد المنازل المتضررة.