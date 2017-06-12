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ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطر
الملك محمد السادس - المغرب

ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطر

2017-06-12 20:51:56
متابعات

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، حسب ما نقله اليوم الإثنين بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربية.

وأضاف بيان الخارجية المغربية، أن هذا القرار يأتي “تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية”، وأورد البلاغ الآية القرآنية: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ}.

وتابعت الخارجية المغربية أن هذا القرار “لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى”، متحدثة عن أن موقف المغرب من الأزمة “كان موضوع بيان مفصل لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي، صدر يومه أمس الأحد 11 يونيو 2017”.

وكانت الخارجية المغربية، أعلنت أمس الأحد، أن المملكة المغربية اختارت عدم الانزلاق وراء المواقف المتسرعة، في الأزمة القطرية الخليجية، وفضلت “الحياد البناء”، مؤكدة استعدادها لتشجيع الحوار الشامل من أجل تجاوز الخلافات.

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