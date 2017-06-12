ترامب: سنعرض استراتيجية مكافحة تنظيم داعش خلال الأسبوعين القادمين2017-06-12 20:30:01
وعد الرئيس دونالد ترامب بعرض استراتيجيته لمكافحة تنظيم ” داعش” خلال الأسبوعين القادمين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تجفيف منابع تمويل التنظيم.
وقال ترامب في البيت الأبيض بحضور أعضاء حكومته ، وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية اليوم الاثنين: “لقد حققنا نجاحات لافتة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وسنعقد مؤتمرا صحفيا خلال أسبوعين لعرض هذه المكافحة”.
وشدد الرئيس على ضرورة التصدي بقوة لتمويل المتشددين، ووصفه بـ”أحد أهم الأمور التي قمنا بها” .. مضيفا ” ترون ذلك مع قطر ... أوقفنا تمويل الإرهاب وإنها معركة صعبة لكنها معركة سننتصر فيها “.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) قررت - في وقت سابق - تسليح المقاتلين الأكراد في سورية لمساعدتهم في استعادة مدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا .
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة معارك مع متشددي داعش على مشارف المدينة القديمة في الرقة، معقل التنظيم في شمال سوريا .
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالقضاء على تنظيم داعش.
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