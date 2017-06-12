الأردن تعلن استقبالها 2.6 مليون سائح في خمسة أشهر فقط2017-06-12 20:27:09
ارتفع عدد السائحين القادمين إلى الأردن، منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي، بنسبة 5ر10%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
صرح بذلك وزيرة السياحة الأردنية لينا عناب، اليوم الاثنين، حيث أشارت إلى أن عدد السائحين الذين قدموا للمملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغ نحو مليونين و600 ألف سائح، مقابل مليون و864 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت عناب أن عدد سائحي المبيت بالأردن، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ارتفع بنسبة 5ر11%، حيث بلغ نحو مليون و663 ألف سائح، مقابل مليون و491 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفيما يخص، عدد زوار المملكة من اليوم الواحد منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي، فقد أوضحت الوزيرة ارتفاعه بنسبة 3ر6%، حيث بلغ نحو 396 ألف سائح، مقابل 373 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت عناب إلى ارتفاع نسبة المجموعات السياحية القادمة إلى المملكة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 6ر55%، حيث بلغ مجموعها نحو 205 آلاف مجموعة، مقابل نحو 132 ألف مجموعة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفيما يخص نسب زيارة السياحة إلى المواقع الأثرية الأردنية، فقد أوضحت الوزيرة أنها شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيثُ ارتفعت نسبة زوار “جبل نبو” إلى 7ر61%، بنحو 78 ألف سائح، مقابل نحو 48 ألف زائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة زوار مأدبا إلى 9ر54% لتصل إلى نحو 94 ألف سائح، مقابل نحو 61 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة زوار مدينة البتراء إلى 4ر42%، لتصل إلى نحو 263 ألف سائح، مقابل نحو 185 ألف سائح للفترة ذاتها من العام الماضي.
وحول إحصاءات أعداد السائحين القادمين إلى الأردن خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، فقد أوضحت عناب، وصول إجمالي أعداد السائحين الذين دخلوا المملكة، إلى نحو 420 ألف سائح، مقابل 406 آلاف، بنسبة 5ر3%.
كما ارتفع عدد سائحي المبيت بالمملكة خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 5ر2% ليصل إلى 341 ألف سائح مقابل 332 ألف سائح، وكذلك ارتفعت نسبة أعداد سائحي المجموعات السياحية إلى 34%، لتصل إلى 48 ألف سائح، مقابل 35 ألف سائح.
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