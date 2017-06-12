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ارتفاع عدد وفيات "الكوليرا" في اليمن إلى 923 حالة
الكوليرا في اليمن

ارتفاع عدد وفيات "الكوليرا" في اليمن إلى 923 حالة

2017-06-12 20:24:16
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ارتفع عدد وفيات الكوليرا في اليمن إلى 923 والإصابات إلى 124 ألف حالة، حسب ما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

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