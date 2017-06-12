ارتفاع عدد وفيات "الكوليرا" في اليمن إلى 923 حالة

ارتفع عدد وفيات الكوليرا في اليمن إلى 923 والإصابات إلى 124 ألف حالة، حسب ما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.