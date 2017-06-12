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الليثي يستغيث في "رامز تحت الأرض": "يارب عشان خاطر ولادي".. فيديو
محمود الليثي

الليثي يستغيث في "رامز تحت الأرض": "يارب عشان خاطر ولادي".. فيديو

2017-06-12 20:30:50

دخل المطرب الشعبي محمود الليثي في نوبة صراخ وبكاء، وأصيب بالخوف والهلع بعد سقوطه في الرمال المتحركة ومهاجمة “السحلية المفترس” له ببرنامج “رامز تحت الأرض”، الذي يقدمه رامز جلال على شاشة “إم بي سي مصر”.

وردد الليثي قائلًا: “يا نهار إسود.. والنبي يا رب علشان خاطر ولادي.. يا جدعان حد يلحقني”.

واستغاث الليثي بقائد السيارة التي استقلتها خلال رحلة الصحراء، قائلًا: “والنبي يا إسلام عندي عيال وحياة أبوك الحقني”.


بالفيديو..محمود الليثي يصرخ على الهواء: والنبي... من طرف mohamedtaher45
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