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بالصور.. استقبال حافل للسيسي بالمستشارية الألمانية أنجيلا ميركل
انجيلا ميركل والسيسي5

بالصور.. استقبال حافل للسيسي بالمستشارية الألمانية أنجيلا ميركل

2017-06-12 20:19:47

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر المستشارية الألمانية، بمراسم استقبال رسمي حافل لتبدأ بعدها المباحثات الثنائية بين الجانبين.
وأكدت المستشارة الألمانية على أهمية الدور المصري في المنطقة، خاصة في مواجهة الإرهاب.
وشارك الرئيس السيسي اليوم في القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار “الاستثمار فى مستقبل مشترك”، بحضور رؤساء دول غينيا وغانا ورواندا والسنغال وكوت ديفوار وتونس ومالي والنيجر، فضلاً عن ممثلى منظمات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وكان العشرات من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، نظموا مظاهرة ترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام مقر المستشارية الألمانية في برلين، وذلك قبيل وصول الرئيس السيسى لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

انجيلا ميركل والسيسي3

انجيلا ميركل والسيسي2

انجيلا ميركل والسيسي4

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