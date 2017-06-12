أعربت الفنانة مي عمر، عن سعادتها لظهورها في رمضان الحالي بعملين مع الفنان عادل إمام في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، و”ريح المدام” مع أحمد فهمي وأكرم حسني.

وقالت مي في حوارها على إذاعة “نجوم إف إم”: “مبسوطة بالتأكيد بتواجدي في رمضان مع فنان كبير مثل عادل إمام، وأيضا في ريح المدام، وأتمنى أن ينال العملين إعجاب الجمهور”.

ورفضت مي المثل القائل “اللي باعك بيعه”، موضحة: “بالنسبة لي من باعني لا يكون صاحبي بعد ذلك ولكن لا أبيعه نهائيا”.

وعن قيمة تتمنى بيعها للناس، أشارت: “الحب، نفسي أبيعه للناس كلها وهذا سيجعل السلام يعم العالم كله”.

وعن دور تتمنى تقديمه على الشاشة، قالت: “نفسي أعمل دور صعيدية أو مدمنة أو الأدوار التاريخية مثل حريم السلطان، ونفسي أبطل أبكي في كل الأوقات، لما أشعر بالظلم أو أني لم أخذ حقي بفتح في البكاء”.

وعن المثل القائل “اللي معاه قرش يساوي قرش”، أوضحت: “غير مؤمنة به.. وأنا عامة بشتري دماغي وممكن حد يقول حاجة كذب ولا أحرجه وخلاص، وراحة البال نشتريها بعدم التركيز على كل التفاصيل”.

وبسؤالها عن دور فنانة شهيرة تتمنى تجسيد قصة حياتها، أجابت: “صعب إني أعمل قصة نجمة مشهور أمثلها والناس صعب تتقبلها مني، ولكن لو كأمنية أتمنى عمل قصة حياة الفنانة القديرة فاتن حمامة”.