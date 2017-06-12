قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مساء اليوم الاثنين بجولة مفاجئة لمحطة رمسيس للقطارات، لمتابعة انتظام سير حركة القطارات وخاصةً قطارات الوجه القبلي التي تشهد إقبالًا شديدًا في سفر المواطنين، لقضاء أجازة العيد مع ذويهم و أطمأن على توافر التذاكر واختفاء السوق السوداء.

وتحاور الوزير مع المواطنين عند شبابيك الحجز، الذين أجمعوا على توافر التذاكر واختفاء السوق السوداء تمامًا ، وأكد الدكتور هشام عرفات أن الوزارة تبذل كافة الجهود لتسيير سفر المواطنيين وتقديم كافة الخدمات المميزة لهم.

كان وزير النقل قد كلف هيئة السكك الحديدية بزيادة عدد المقاعد عن طريق إضافة قطارات في مواعيد جديدة، وإضافة عربات إلى القطارات الحالية، خاصة و أنه تم وقف الحجز الإلكترونى اعتبارا من ، الاربعاء الماضي على أن يكون الحجز بالبطاقة الشخصية ولكل راكب تذكرتين فقط.

ووجه الوزير ، قيادات هيئة السكك الحديدية بتذليل أي عقبات تواجه جمهور المسافرين من الركاب واستمرار تكثيف الرقابة على منافذ وشبابيك حجز التذاكر والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمراقبة حركة عمليات الحجز والتأكد من توافرها للجمهور.

كما قام الدكتور هشام عرفات بتفقد عدد من محطات مترو الانفاق لمتابعة انتظام سير العمل، حيث تفقد محطات الشهداء وجمال عبد الناصر وشاهد البوابات الجديدة التي تم تركيبها بالمحطة ضمن عدد 850 بوابة جديدة تم التعاقد عليها لتركيبها يالخطين الاول والثاني والتي ينتهي تركيبها قبل نهاية هذا العام.