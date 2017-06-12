أعلن مسئول نيجيري مقتل قائد بارز في جماعة “بوكو حرام” ضمن العديد من المتمردين أثناء قتال بعض الجنود النيجيريين من أجل إنقاذ 9 أطفال مختطفين يتم تدريبهم في معسكر سري.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم الجيش النيجيري ساني عثمان قوله إن الجنود النيجيريين حاربوا متطرفي “بوكوحرام” في قرية “جراوة” بولاية “بورنو”، مشيرا إلى مقتل عدد كبير من المتمردين من بينهم أبو نذير الذي كان مدرجا على قائمة المطلوبين للجيش النيجيري.

وأضاف عثمان أن الجنود تمكنوا من إنقاذ الأطفال التسعة المختطفين الذين يجري حاليا تقديم مساعدات إنسانية أولية إليهم.

كما أوضح أن الأطفال سيذهبون إلى معسكر للنازحين في منطقة “كالا بالج” التي تبعد حوالي 150 كيلومترا غربي “مايدوجوري” عاصمة ولاية بورنو.

جدير بالذكر أن جماعة “بوكو حرام” تستخدم الفتيان والفتيات المختطفين من أجل تنفيذ هجمات انتحارية، ولقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم منذ بداية تمرد “بوكو حرام” قبل 8 أعوام.