 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 07:31 مساءً
روابط سريعة
الجيش النيجيري يعلن مقتل قائد بارز في «بوكو حرام»
الجيش النيجيري

الجيش النيجيري يعلن مقتل قائد بارز في «بوكو حرام»

2017-06-12 18:53:01
محيط: أ. ش. أ

أعلن مسئول نيجيري مقتل قائد بارز في جماعة “بوكو حرام” ضمن العديد من المتمردين أثناء قتال بعض الجنود النيجيريين من أجل إنقاذ 9 أطفال مختطفين يتم تدريبهم في معسكر سري.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الاثنين عن المتحدث باسم الجيش النيجيري ساني عثمان قوله إن الجنود النيجيريين حاربوا متطرفي “بوكوحرام” في قرية “جراوة” بولاية “بورنو”، مشيرا إلى مقتل عدد كبير من المتمردين من بينهم أبو نذير الذي كان مدرجا على قائمة المطلوبين للجيش النيجيري.

وأضاف عثمان أن الجنود تمكنوا من إنقاذ الأطفال التسعة المختطفين الذين يجري حاليا تقديم مساعدات إنسانية أولية إليهم.
كما أوضح أن الأطفال سيذهبون إلى معسكر للنازحين في منطقة “كالا بالج” التي تبعد حوالي 150 كيلومترا غربي “مايدوجوري” عاصمة ولاية بورنو.

جدير بالذكر أن جماعة “بوكو حرام” تستخدم الفتيان والفتيات المختطفين من أجل تنفيذ هجمات انتحارية، ولقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم منذ بداية تمرد “بوكو حرام” قبل 8 أعوام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3