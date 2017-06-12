قالت الحكومة النرويجية، اليوم الاثنين، إنها تسعى لفرض حظر على النقاب في دور الحضانة والمدارس والجامعات، لتكون أحدث دولة أوروبية تقترح قيودا على ارتداء النقاب.

وقالت الحكومة النرويجية، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، إنها واثقة من أن المعارضة ستدعم هذه الخطوة.

كما أكد وزير التعليم النرويجي توربيورن رو إيزاكسن “لدينا كل الأسباب لنعتقد أن البرلمان سيوافق”.

فيما قال بير ساندبرج، وزير الهجرة والاندماج خلال مؤتمر صحفي، إن “الأزياء التي تغطي الوجه مثل النقاب لا تمت بصلة للمدارس النرويجية، حيث تمثل القدرة على التواصل قيمة أساسية”.

وأضاف “الموظفات اللواتي يتمسكن بارتداء النقاب قد يخسرن وظائفهن وطالبات الجامعات قد يواجهن إمكانية الفصل”.

وبهذه الخطوة ستكون النرويج، التي تجري انتخابات عامة في 11 سبتمبر، الدولة الأولى بين الدول الإسكندنافية التي تفرض حظرا على ارتداء النقاب للبالغات والأطفال.

يذكر أن كلا من فرنسا وهولندا وبلجيكا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية قد فرضت قيودا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.