التقى ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان اليوم الاثنين، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، بمناسبة زيارته الحالية للكويت.

وقد رحب ولي العهد بفضيلته ضيفا عزيزا في بلده الثاني الكويت، مشيدا بمواقفه الإيجابية وإسهاماته الفكرية والعلمية في المجالين الدعوي والديني، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم بمكانة الكويت الدولية وما تبذله من جهود حثيثة في استقرار السلام العالمي بفضل قيادة وحكمة قائدها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودورها الرائد في المجالين الإنساني والخيري، داعيا العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمير بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء.

وأهدى الدكتور أحمد عمر هاشم ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد نسخة من أحدث مؤلفاته العلمية.