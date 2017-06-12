قال يحيى راشد وزير السياحة إن مصر تبنت سياسات لجذب العرب ومن أهمها تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة، وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم من دول مجلس التعاون العربي المقيمين في دول الخليج من دول المغرب العربي من الذين يحملون إقامة سارية لمدة ٦ شهور، في إطار تشجيع السياحة خلال رمضان وفترة عيد الفطر وموسم الصيف من دول الخليج.

واضاف راشد ، أنه سيتم منح رعايا دول الهند و باكستان و اندونيسيا و الفلبين و سيريلانكا القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بغرض السياحة تأشيرات دخول بموانئ الوصول المختلفة شريطة حملهم إقامة سارية بالدول المقيمين بها لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، و كذلك تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمواطني دول المغرب العربي الشقيق.

و أكد وزير السياحة أن الجهود مستمرة لتعزيز الحركة السياحية وأن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادتها.