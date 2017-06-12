مصر تسهل إجراءات الدخول للعرب المقيمين في الخليج خلال شهر رمضان2017-06-12 18:27:11
قال يحيى راشد وزير السياحة إن مصر تبنت سياسات لجذب العرب ومن أهمها تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة، وتسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم من دول مجلس التعاون العربي المقيمين في دول الخليج من دول المغرب العربي من الذين يحملون إقامة سارية لمدة ٦ شهور، في إطار تشجيع السياحة خلال رمضان وفترة عيد الفطر وموسم الصيف من دول الخليج.
واضاف راشد ، أنه سيتم منح رعايا دول الهند و باكستان و اندونيسيا و الفلبين و سيريلانكا القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بغرض السياحة تأشيرات دخول بموانئ الوصول المختلفة شريطة حملهم إقامة سارية بالدول المقيمين بها لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، و كذلك تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمواطني دول المغرب العربي الشقيق.
و أكد وزير السياحة أن الجهود مستمرة لتعزيز الحركة السياحية وأن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادتها.
-
ميدو: «الفراعنة» لعبوا أسوأ مبارياتهم في عهد كوبر
علق أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لوادى دجلة، على هزيمة منتخب مصر أمام تونس بهدف، بأنها الأسوأ فى عهد الفراعنة تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر. وخسر منتخب مصر أمام ...Mon, 12 Jun 2017 06:58:53 GMT
-
"رئيس النواب" على رأس قائمة اغتيالات "الإخوان"
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن النائب إبراهيم القصاص لديه مستند أن هناك مجموعة للاغتيالات أعدتها جماعة الإخوان، تضمنت “عبد العال” على رأسها. وأضح ...Mon, 12 Jun 2017 15:26:07 GMT
-
القوات الشرعية اليمنية تسيطر علي القصر الجمهوري في تعز
أعلنت القوات الشرعية اليمنية اليوم الاثنين سيطرتها بالكامل على القصر الجمهوري شرقي مدينة تعز عقب معارك شرسة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وقالت مصادر ...Mon, 12 Jun 2017 13:23:44 GMT
-
مغردون يكشفون معلومة عن "شهيد القطيف"
بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية، فجر الاثنين، “استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي” من جراء استهداف دورية أمن بـ”عبوة ناسفة” في محافظة القطيف، كشف ...Mon, 12 Jun 2017 08:49:44 GMT
-
نص كلمة الرئيس السيسي في القمة «الألمانية الأفريقية»
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمتنانه لدعوة مصر، من قِبَل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، للمشاركة فى هذا الحدث الخاص الذي يبرز الأولوية التي تعطيها ألمانيا ...Mon, 12 Jun 2017 14:41:12 GMT
-
"التربية والتعليم": المنظومة الجديدة منعت الغش نهائيا
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم وضع منظومة جديدة وآليات غير مسبوقة؛ للقضاء على محاولات تسريب الامتحانات ومكافحة الغش، ونجحت تلك المنظومة في منع ...Mon, 12 Jun 2017 14:24:38 GMT
-
رئيس امتحانات الثانوية العامة يناقش ضوابط تصحيح «الفيزياء»
عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مقدري درجات امتحان مادة الفيزياء على مستوى المديريات ...Mon, 12 Jun 2017 14:31:32 GMT
-
رئيس الزمالك: لم نتعاقد مع كاسونجو حتى الآن
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن خزينة النادي بها 55 مليون جنيه ولا توجد أزمة مالية في الفترة الحالية .. نافيا في الوقت ذاته أنباء إنهاء النادي التعاقد مع مهاجم ...Mon, 12 Jun 2017 14:24:38 GMT
-
"النواب" يقر تعديلات بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية
وافق مجلس النواب اليوم /الإثنين/ في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 ...Mon, 12 Jun 2017 14:24:38 GMT