أعلن محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر موافقة مجلس إدارة المناطق الصناعية بالإسماعيلية برئاسته على إقرار 117 مشروعا بتكلفة تقارب مليار جنيه بما يوفر سبعة آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وأوضح المحافظ - في تصريحات اليوم الاثنين - أن تلك المشروعات الاستثمارية تقع بالمناطق الصناعية الأولى والثانية بمدينة الإسماعيلية والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتشمل تلك المشروعات إقامة مصانع لتصنيع المواد الغذائية والملابس الجاهزة والأثاث والبويات والدهانات والتكييفات والمبردات والصناعات البلاستيكية، وتعبئة الزيوت وصناعات الكرتون، والتعبئة والتغليف والمنظفات الصناعية.

وأضاف أن المجلس وافق على إلغاء قرار التخصيص السابق صدوره لإحدى الشركات الاستثمارية الكبرى المتخصصة في صناعة وإنتاج سكر البنجر، وسحب الأرض السابق تخصيصها بمساحة 150 فدانا بالقنطرة شرق وإعادة طرحها من جديد مع الإبقاء على تخصيصها لنفس النشاط.