أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي ضبط 4 من العناصر التكفيرية شمالي ووسط سيناء وذك خلال أعمال ملاحقة تلك العناصر والقضاء على البؤر الإرهابية.

وقال المتحدث العسكري -في بيان له اليوم الاثنين - إن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة فى مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ، وأسفرت أعمال المداهمات في نطاق الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء عن القبض على اثنين من العناصر التكفيرية واثنين آخرين من المشتبه في دعمهما للعناصر التكفيرية، مع التحفظ على عربة نصف نقل خاصتهم.

وأضاف أنه تم تدمير وكر تابع للعناصر التكفيرية، بالإضافة إلى 4 سيارات ربع نقل، بجانب اكتشاف وتفجيرعبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على طريق التحرك.

وأوضح المتحدث أنه في نطاق الجيش الثالث الميداني بوسط سيناء تم القبض على اثنين من العناصر التكفيرية وتدمير سيارتين دفع رباعي وضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات من المواد التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تصنيع العبوات الناسفة.