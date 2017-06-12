أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المسورة بمحافظة القطيف السعودية، و الذي استهدف دورية أمنية وأسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين من رجال الأمن السعودي، معربةً عن تعازيها حكومة وشعبا لأسرة المتوفي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها اليوم الاثنين - تضامن مصر ووقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة ما تتخذه السعودية من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات والخلايا الإرهابية حماية لأمنها وحفاظا على سلامة مواطنيها.