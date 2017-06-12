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أندريه سيلفا يرفض مقارنته برونالدو
اللاعب اندريه سيلفا

أندريه سيلفا يرفض مقارنته برونالدو

2017-06-12 18:10:49
محيط: أ. ش. أ

رفض البرتغالي أندريه سيلفا مهاجم فريق ميلان الإيطالي الجديد، مقارنته بمواطنه كريستيانو رونالدو، وقال إنه لا يزال أمامه الكثير من العمل حتى يقترب من مستوى نجم ريال مدريد الإسباني.

وقال مهاجم بورتو البرتغالي السابق - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيطالية عقب انضمامه الرسمي لميلان - “لا بد لي أن أعمل كثيرا قبل أن أقارن نفسي بكريستيانو رونالدو، لكن وجودي هنا كان حلما، فالجميع يعلم قوة ميلان”.

وأعرب المهاجم الدولي الذي يلعب للمنتخب البرتغالي بجانب رونالدو، عن شكره لأسطورة النادي الملكي لإظهاره التقدير له، بالرغم من أن سيلفا ذكر أنه لم يتصل بكريستيانو للحصول على مشورته قبل الموافقة على هذا العرض.

وأكد سيلفا، الذي وصل إلى ميلان أمس الأحد برفقة وكيله، أن “الوصول إلى هنا هدف مهم بالنسبة لي، وسأقدم كل ما في وسعي للفوز بالألقاب بهذا القميص”.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن انضمام سيلفا، الذي سجل 21 هدفا في الموسم الماضي مع بورتو البرتغالي، خلال الساعات القادمة إلى ميلان الإيطالي، النادي الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي العام المقبل.

يشار إلى أن اللاعب البرتغالي سيكون الصفقة الرابعة لنادي ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد كل من الأرجنتيني ماتيو موساكيو والإيفواري فرانك كيسي والسويسري ريكاردو رودريجز.

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