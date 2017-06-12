قال أحمد سمير، الباحث السياسي والاستراتيجي في المركز الدولي العربي الإفريقي للدراسات، إن السماح لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية والذي شارك في التحالف الإخواني الإرهابي دعم الشرعية والذي حرض ضد الجيش والشرطة هو أمر كارثي كان لابد من وقفه.

وطالب “سمير” لجنة شئون الأحزاب بحل البناء والتنمية الذي اختار الإرهابي طارق الزمر والذي وضع اسمه ضمن الإرهابيين والكيانات الإرهابية لأنه مشروع لحزب يخرج مفرخة من الارهابيين والتنظيمات الارهابية وبالتالي يهدد الأمن والسلم العام.