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مجلس الأمن يمدد قرار منع تهريب السلاح إلي ليبيا
مجلس الأمن - مجلس الامن

مجلس الأمن يمدد قرار منع تهريب السلاح إلي ليبيا

2017-06-12 17:50:49

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية /الاثنين/ أن دول المجلس الـ15 أقرت القرار رقم 2357 لمدة سنة إضافية، والذي يخول عمليات وحدة بحرية أوروبية لاعتراض أي سفن يشتبه في حملها أسلحة ونقلها إلى ليبيا.

يذكر أن العملية “صوفيا” تم تدشينها لعرقلة عمليات تهريب البشر في وسط البحر المتوسط، وأضيف لها مهام أخرى متعلقة بإيقاف وتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا، التي يشتبه في حملها أسلحة لداعش، أو أي جماعات متطرفة أخرى نشطة ليبيا، كما تم السماح للأسطول الأوروبي أيضا بمصادرة شحنات الأسلحة المهربة بشكل غير قانوني.

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