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رئيس "النواب": سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصحفي خالد البلشي
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

رئيس "النواب": سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصحفي خالد البلشي

2017-06-12 17:46:56

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إنه سيقدم بلاغا إلى النائب العام ضد الكاتب الصحفي خالد البلشي بسبب نشره مقالا يحمل إهانات ضد المجلس ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك استجابة لمقترح قدمه النائب مصطفى بكري في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الإثنين/، حيث أشار إلى أن البلشي كتب مقالا في جريدة إلكترونية وجه فيه اتهامات مباشرة إلى مجلس النواب بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها.

وتابع بكري :”هناك خلط متعمد ما بين حرية الكلمة والفوضى بلغ مداه ، وارسلت المقال إلى جميع جروبات النواب .. وأطلب منك سيادة الرئيس تقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد هذا الشخص”.
وعلق عبد العال بالقول :”سيتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة”.

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