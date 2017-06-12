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تداول 17 سفينة بموانيء بورسعيد
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تداول 17 سفينة بموانيء بورسعيد

2017-06-12 17:37:47

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تداول 17 سفينة.

وذكر بيان صادر اليوم الاثنين عن الميناء أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن منهم سفينتي حاويات وسفينة بضاعة عامة ومغادرة 3 سفن منهم سفينتى حاويات وسفينة بضاعة عامة فيما يتواجد علي الأرصفة 3 سفن منهم سفينة حاويات وسفينتى بضائع عامة.

ومن المنتظر دخول سفينتين منهم سفينة حاويات وسفينة صب جاف.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

ونوه البيان بانه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.

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