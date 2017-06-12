نص كلمة الرئيس السيسي في القمة «الألمانية الأفريقية»

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمتنانه لدعوة مصر، من قِبَل الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، للمشاركة فى هذا الحدث الخاص الذي يبرز الأولوية التي تعطيها ألمانيا ...