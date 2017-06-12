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"رئيس النواب" على رأس قائمة اغتيالات "الإخوان"
الدكتور علي عبد العال - رئيس مجلس النواب

"رئيس النواب" على رأس قائمة اغتيالات "الإخوان"

2017-06-12 17:17:39

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن النائب إبراهيم القصاص لديه مستند أن هناك مجموعة للاغتيالات أعدتها جماعة الإخوان، تضمنت “عبد العال” على رأسها.

وأضح عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين/ - أن هذا المستند يتضمن معلومات مسربة عن خصائص سيارته التي صورها أحد النواب الذين تم إسقاط عضويتهم، منوها “أنا أعرف كيف أخذ حقي بالقانون “.

وحول اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قال عبد العال إن ما حدث في جلسة أمس كان بمثابة إرهاب، محذرا من مخالفة اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال :”سأستخدم كل الوسائل التي منحتها لي اللائحة للمحافظة على هذا المجلس والنظام بداخله.. لافتا إلى أن كل من سيحاول مخالفة اللائحة سأواجهه بكل نصوصها ولو أدى ذلك لاستخدام أقصى الجزاءات بحقه”.

وقرر عبد العال رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الـ 12 ظهر غد الثلاثاء.

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