 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 05:53 مساءً
روابط سريعة
انخفاض سعر سلة خامات "أوبك" إلى 45.48 دولار للبرميل
اوبك‎

انخفاض سعر سلة خامات "أوبك" إلى 45.48 دولار للبرميل

2017-06-12 17:06:36
أ ش أ

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الاثنين، أن سعر سلة خاماتها انخفض الجمعة الماضي بمقدار 30 سنتا ليستقر عند 45.48 دولار للبرميل مقابل 45.78 دولار الخميس الماضي.

جاء هبوط سعر سلة “أوبك” في ظل وفرة المعروض وارتفاع صادرات النفط الأمريكي لمعدلات غير مسبوقة تخطت مليون برميل يوميا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتضم سلة “أوبك”، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام (صحارى) الجزائري والإيراني الثقيل و(البصرة الخفيف) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مربان) الإماراتي والخام الفنزويلي و(جيراسول) الأنغولي و(أورينت) الإكوادوري .

من جهة أخرى، واصل خام برنت ارتفاعه حيث وصل سعر البرميل إلى 48.90 دولار في مستهل تعاملات اليوم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3