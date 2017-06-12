أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الاثنين، أن سعر سلة خاماتها انخفض الجمعة الماضي بمقدار 30 سنتا ليستقر عند 45.48 دولار للبرميل مقابل 45.78 دولار الخميس الماضي.

جاء هبوط سعر سلة “أوبك” في ظل وفرة المعروض وارتفاع صادرات النفط الأمريكي لمعدلات غير مسبوقة تخطت مليون برميل يوميا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتضم سلة “أوبك”، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام (صحارى) الجزائري والإيراني الثقيل و(البصرة الخفيف) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام (مربان) الإماراتي والخام الفنزويلي و(جيراسول) الأنغولي و(أورينت) الإكوادوري .

من جهة أخرى، واصل خام برنت ارتفاعه حيث وصل سعر البرميل إلى 48.90 دولار في مستهل تعاملات اليوم.