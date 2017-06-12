يحدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء بعد غد /الأربعاء/، أسماء اللاعبين الذين سيمنحهم راحة من المشاركة في مباراة سموحة المقبلة.

وكان البدري قد قرر من قبل إعفاء عدد من اللاعبين الأساسيين من المشاركة في المباريات الأربعة المتبقية في الدوري الممتاز.. فيما يقود تدريبات الفريق بعد غد بعد عودته من كندا، ويحدد بعد المران أسماء اللاعبين الذين سيتم إعفاؤهم من السفر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل في الجولة رقم 31 من الدوري الممتاز.

وقرر أحمد أيوب المدرب العام للفريق منح مجموعة اللاعبين الدوليين راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد عادت من تونس اليوم بعد المباراة التي جمعت منتخبي مصر وتونس في الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، ويضم المنتخب 8 لاعبين من الأهلي، هم: شريف إكرامي، سعد سمير، أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حسام عاشور، عبد الله السعيد، عمرو جمال.

ومن المقرر أن ينتظم أربعة من لاعبي الأهلي الدوليين في مران الفريق مساء غد /الثلاثاء/ على ملعب التتش بالجزيرة، وهم: رامي ربيعة وعمرو جمال وحسام عاشور وسعد سمير، فيما ينتظم أربعة أخرون في مران الفريق بعد غد، وهم: شريف إكرامي، أحمد حجازي، أحمد فتحي، عبدالله السعيد.