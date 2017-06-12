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داعية إسلامي: «النميمة طعمها حلو ومحببة للنفس».. فيديو
رمضان عبد المعز

داعية إسلامي: «النميمة طعمها حلو ومحببة للنفس».. فيديو

2017-06-12 16:51:14

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الجزاء من جنس العمل، لافتا إلى أن من ينصر الله ينصره، ويثبت أقدامهم، ومن يعفو عن الناس، يعفو الله عنه.

وأوضح عبد المعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين، أن الإنسان ينصر الله على نفسه، بالنصر على شهوات النفس، من النميمة والبصر والحقد والحسد، لافتا إلى أن النمية طعمها حلو ومحببة للنفس.



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