كلف محافظ الإسكندرية محمد سلطان رؤساء الأحياء بإعداد بيان تفصيلي بمخالفات المباني خلال 72 ساعة، يشمل جميع المخالفات، سواء الخاصة بتجاوز الإرتفاعات المقررة أو البناء بدون تراخيص، مشيرا إلي ضرورة أن يتخلل البيان (مكان المبني، وقرار الإزالة الصادر له، والإجراءات التي اتخذت تجاهه من قبل الحي).

وأضاف المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم /الاثنين/ - أن هذا يأتي كخطوة سريعة لحصر جميع مخالفات المباني بشكل مجمع، وتنفيذ جميع القرارات الخاصة بالإزالة، مشددا على رؤساء الأحياء تكثيف الحملات لإزالة المباني التي تقام حديثا بدون ترخيص ومصادرة جميع المعدات ومواد البناء المستخدمة.