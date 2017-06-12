 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 05:56 مساءً
روابط سريعة
محافظ الإسكندرية يأمر بحصر مخالفات المباني خلال 72 ساعة
محمد سلطان محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يأمر بحصر مخالفات المباني خلال 72 ساعة

2017-06-12 16:47:57
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية محمد سلطان رؤساء الأحياء بإعداد بيان تفصيلي بمخالفات المباني خلال 72 ساعة، يشمل جميع المخالفات، سواء الخاصة بتجاوز الإرتفاعات المقررة أو البناء بدون تراخيص، مشيرا إلي ضرورة أن يتخلل البيان (مكان المبني، وقرار الإزالة الصادر له، والإجراءات التي اتخذت تجاهه من قبل الحي).

وأضاف المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم /الاثنين/ - أن هذا يأتي كخطوة سريعة لحصر جميع مخالفات المباني بشكل مجمع، وتنفيذ جميع القرارات الخاصة بالإزالة، مشددا على رؤساء الأحياء تكثيف الحملات لإزالة المباني التي تقام حديثا بدون ترخيص ومصادرة جميع المعدات ومواد البناء المستخدمة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3