ألقت أجهزة الأمن في مدينة أسوان، اليوم الإثنين، القبض على عضو مجلس النواب السابق، محمد العمدة، عن دائرة مركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بتهمة التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة، والتحريض على التظاهر.

وجار عرض “العمدة”، على النيابة المختصة؛ للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من تهم.