وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة حالياً برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 149 لسنة 2017، بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى أندونيسيا فى ديسمبر 2013 .