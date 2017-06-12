عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مقدري درجات امتحان مادة الفيزياء على مستوى المديريات التعليمية، عبر شبكة الفيديو كونفرنس؛ لوضع الضوابط اللازمة لعملية التقدير.

وأكد حجازي، خلال الاجتماع، الذي حضره خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، ويسري ساويرس مدير عام تنمية مادة العلوم، أهمية الحرص في توزيع الدرجات أثناء عملية التقدير، وتصحيح كل كلمة في الكراسة الامتحانية والمسودة بها بدقة واهتمام؛ لحصول كل طالب على حقه، ودرجاته كاملة؛ حرصًا على تكافئ الفرص والعدالة بين الطلاب.

ووجه بعدم التسرع في الحكم على الامتحان إلا بعد تصحيح العينة العشوائية، والتي في ضوء نتيجتها من الممكن إجراء التعديلات اللازمة لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يتم إعادة تصحيح العينة العشوائية مرة أخرى بعد التعديلات اللازمة.

وشدد حجازي على عدم وجود الهواتف المحمولة داخل لجان التصحيح مع المقدريين منعًا باتًا، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وتطبيق القانون رقم (101) عليه.

ووجه بالنظر والاهتمام بإجابة الطلاب في المسودة، وشدد على مراجعة السؤال المقدر بالدرجة النهائية مراجعة جيدة، وأيضا مراجعة السؤال الذي لايقدر له أي درجة جيًدا؛ بما فيه مصلحة الطلاب.

وشدد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على ضرورة وجود عضو من المركز القومي للامتحانات بكل لجنة تقدير، لضبط جودة التقدير، و الإشراف على إجراءات التصحيح.

ومن جانبه، أوضح ساويرس، أن عملية التصحيح ستتم من خلال تخصيص غرفة لكل حرف من الحروف التي توجد على الورقة؛ حيث إن نماذج الامتحان مقسمة إلى 4 حروف “أ، ب، ج، د”، مشيرًا إلى أن كل ورقة امتحانية بها 45 سؤالًا، وكل معلم مخصص له عدد من الأسئلة في كل نموذج، حيث يقسم المقدرين إلى خمس مجموعات كل مجموعة منها تصحح 9 أسئلة.

وأكد وضع مجموع درجات الأسئلة المصححة في نهاية السؤال التاسع لكل مجموعة، ويوضع في دائرة بعيدًا عن إجابة الطالب؛ حتى تكون واضحة.

كما تم خلال الاجتماع الرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات حول ضوابط تقدير مادة الفيزياء.