ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 6.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين غرب تركيا ، فيما تأثرت به أيضا جزيرة لسبوس اليونانية.

وأوضحت وكالة الكوارث والطوارئ التركية - حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية - أن الزلزال وقع ببحر إيجة على عمق 7 كيلومترات، مضيفة أن سكان إسطنبول وإزمير شعروا بالاهتزازات.

وفي اليونان، أفادت وسائل إعلام محلية بأن مئات السكان تركوا منازلهم وتوجهوا إلى الشوارع في ميتيليني مركز جزيرة لسبوس، فيما لم يتضح إذا ما كان الزلزال تسبب في وقوع خسائر مادية أو بشرية في أي من البلدين.