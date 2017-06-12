وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وصرح اللواء كمال عامر رئيس اللجنة- عقب الاجتماع- إنه بعد استحداث فئة “معاوني الأمن” ضمن أعضاء هيئة الشرطة بالقانون الصادر في 15 ديسمبر 2014، أظهر التطبيق العملي الحاجة إلى توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب، فضلا عن الحاجة للعنصر النسائي للقيام ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهم.

وأضاف عامر، أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة يتضمن رفع الحد الأقصى لسن الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن ليكون 25 بدلا من 23 عاما مع استثناء الإناث المتقدمات للالتحاق من بعض الشروط الخاصة مثل السن والمؤهل والطول وعرض الصدر، في ضوء تباين هذه الشروط بين الرجال والنساء.