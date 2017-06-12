 Moheet on google
الإثنين 12 يونيو 2017 06:04 مساءً
روابط سريعة
«دفاع النواب» توافق على تعديلات «قانون الشرطة»
اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى‎

«دفاع النواب» توافق على تعديلات «قانون الشرطة»

2017-06-12 16:22:29

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنه 1971 بشأن هيئة الشرطة.

وصرح اللواء كمال عامر رئيس اللجنة- عقب الاجتماع- إنه بعد استحداث فئة “معاوني الأمن” ضمن أعضاء هيئة الشرطة بالقانون الصادر في 15 ديسمبر 2014، أظهر التطبيق العملي الحاجة إلى توسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب، فضلا عن الحاجة للعنصر النسائي للقيام ببعض المهام الأمنية التي تقتضي وجودهم.

وأضاف عامر،  أن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة يتضمن رفع الحد الأقصى لسن الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن ليكون 25 بدلا من 23 عاما مع استثناء الإناث المتقدمات للالتحاق من بعض الشروط الخاصة مثل السن والمؤهل والطول وعرض الصدر، في ضوء تباين هذه الشروط بين الرجال والنساء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3