رئيس الزمالك: لم نتعاقد مع كاسونجو حتى الآن

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن خزينة النادي بها 55 مليون جنيه ولا توجد أزمة مالية في الفترة الحالية .. نافيا في الوقت ذاته أنباء إنهاء النادي التعاقد مع مهاجم الاتحاد السكندري الكونغولي كاسونجو كاتونجو متعجبا من انتشار صورة اللاعب بقميص الزمالك .. قائلا : “هذه الصورة هي عبارة عن فوتوشوب”.

وأوضح منصور - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بمقر النادي بميت عقبة للاعلان عن التعاقد مع شركة فالكون للأمن - أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل لإعلان الصفقات الجديدة بالفريق الأول لكرة القدم ..معربا عن تعجبه من الأرقام التي يسمعها في الساعات الأخيرة في إنهاء صفقة اللاعب الكونغولي ..مؤكدا أنه سمع رقم وصل إلى 900 ألف دولار.

وقال: “إن الزمالك يعتبر أول نادي يتعاقد مع شركة أمن متخصصة وأن العقد مع شركة فالكون سيكون لمدة 4 سنوات” .. مضيفا : “إن قيمة العقد هي 900 ألف جنيه في السنة وستتسلم الشركة النادي من يوم 15 فى الشهر الحالي”.

وأشار إلى أن أمن الزمالك القديم سيؤمن من داخل النادي بينما فالكون من الخارج ، وتابع :”خلال 10 أيام سيتم تركيب كارنيهات الكترونية للأعضاء وجميع أركان الزمالك بالبوابات ستكون مراقبة بالكاميرات”.

ووجه رئيس نادي الزمالك انتقادات حادة للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني عقب الخسارة من تونس .. قائلا : “إن المدير الفني للمنتخب تسبب في خسارة المنتخب المصري في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019 “.

ومن جانبه .. كشف شريف خالد الرئيس التنفيذى لمجموعة فالكون للأمن والحراسة عن سعادته بالتعامل مع الزمالك في الفترة الحالية..قائلا: “إنه سيعمل وفقا لخطة نادي الزمالك من أجل العمل على مصلحة الفريق وأن الزمالك ناد كبير وسيتم دخول الأعضاء ببصمة الوجه ، وهذا نظام عالمي ، وقد يتم الاستغناء عن الكارنيه الخاص بالعضويات”.

وأكد رئيس شركة فالكون أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن الداخلي والخارجي لنادي الزمالك.. موضحا: “لو هناك عضو موقوف لمدة شهر فإن النظام سيتعرف علي وهذا يتحقق لأول مرة أيضا”.